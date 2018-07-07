У Харкові горів багатоповерховий будинок, врятовано 24 людини

В ході рятувальної операції були евакуйовані 85 мешканців будинку

У Харкові вночі 7 липня в одному з п'ятиповерхових житлових будинків сталась пожежа на площі 80 кв. м. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС повідомили, що мешканці квартир на четвертому поверсі, де знаходився епіцентр загоряння, не могли самостійно покинути приміщення. Для їх порятунку були використані автодрабини.

Так, були врятовані 24 особи, з них двоє - діти, а також евакуйовані 85 мешканців будинку.

Зазначимо, що ймовірною причиною пожежі рятувальники назвали коротке замикання електропроводу побутової техніки.

Нагадаємо, 6 липня пожежа на ринку в Слов'янську (Донецька область) був ліквідований, в результаті пожежі постраждали дві людини.