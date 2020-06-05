ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харьковской области ремонтируют дороги в сторону Луганской и Донецкой областей, - Голик

Новости » Транспорт     05.06.2020 - 11:31
В Харьковской области ремонтируют дороги в сторону Луганской и Донецкой областей, - Голик
Фото: Юрий Голик (fecebook.com)

В этом году в области будет отремонтировано и построено 276,2 км дорог государственного значения

В рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, на территории Харьковской области в 2020 году будет отремонтировано и построено 276,2 км дорог государственного значения. Также в планах на этот год - обновить 68,4 км дороги.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, полностью будет завершен ремонт трассы Н-26 Чугуев - Меловое (от г. Чугуев до границы с Луганской областью).

"В результате получим полностью восстановленную дорогу, с учетом ремонтов прошлых лет, общей протяженностью 108 км. Эта дорога является одной из главных транспортных артерий, соединяющей Харьковскую и Луганскую области", - сообщил Голик.

Кроме того, в рамках "Большой стройки" также планируется завершить полный комплекс работ на автомобильной дороге Р-51 Мерефа - Лозовая – Павлоград (от г. Мерефа до границы с Днепропетровской областью).

Отремонтирована также будет трасса М-03 Киев-Харьков-Довжанский (от окружной вокруг Харькова к границе Донецкой области). Дорога является одной из главных транспортных артерий области, которая соединяет Центральную и Восточную часть Украины. Реконструкция проводится за счет МФО.

Согласно проекту, длина участка ремонта составляет 25 км. Работы планируется завершить в 2022 году.

По словам Голика, после завершения работ, этот участок автомобильной дороги будет иметь по две полосы движения в оба направления и будет относиться к I технической категории. Кроме этого, будет установлено освещение на опасных участках и приняты дополнительные меры по безопасности движения.

Напомним, ранее сообщалось, что "Большая стройка" создала в Украине более 150 000 рабочих мест. "Укравтодор" запустил отдельную программу по набору персонала различной квалификации для работы на сотнях объектов во всех регионах.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ХарьковдорогиЮрий ГоликБольшая стройка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь