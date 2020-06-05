В Харьковской области ремонтируют дороги в сторону Луганской и Донецкой областей, - Голик

Фото: Юрий Голик (fecebook.com)

В этом году в области будет отремонтировано и построено 276,2 км дорог государственного значения

В рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, на территории Харьковской области в 2020 году будет отремонтировано и построено 276,2 км дорог государственного значения. Также в планах на этот год - обновить 68,4 км дороги.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, полностью будет завершен ремонт трассы Н-26 Чугуев - Меловое (от г. Чугуев до границы с Луганской областью).

"В результате получим полностью восстановленную дорогу, с учетом ремонтов прошлых лет, общей протяженностью 108 км. Эта дорога является одной из главных транспортных артерий, соединяющей Харьковскую и Луганскую области", - сообщил Голик.

Кроме того, в рамках "Большой стройки" также планируется завершить полный комплекс работ на автомобильной дороге Р-51 Мерефа - Лозовая – Павлоград (от г. Мерефа до границы с Днепропетровской областью).

Отремонтирована также будет трасса М-03 Киев-Харьков-Довжанский (от окружной вокруг Харькова к границе Донецкой области). Дорога является одной из главных транспортных артерий области, которая соединяет Центральную и Восточную часть Украины. Реконструкция проводится за счет МФО.

Согласно проекту, длина участка ремонта составляет 25 км. Работы планируется завершить в 2022 году.

По словам Голика, после завершения работ, этот участок автомобильной дороги будет иметь по две полосы движения в оба направления и будет относиться к I технической категории. Кроме этого, будет установлено освещение на опасных участках и приняты дополнительные меры по безопасности движения.

Напомним, ранее сообщалось, что "Большая стройка" создала в Украине более 150 000 рабочих мест. "Укравтодор" запустил отдельную программу по набору персонала различной квалификации для работы на сотнях объектов во всех регионах.

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Автор: РБК-Украина