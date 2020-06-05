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У Харківській області ремонтують дороги в бік Луганської та Донецької областей, - Голик

Новини » Транспорт     05.06.2020 - 11:31
У Харківській області ремонтують дороги в бік Луганської та Донецької областей, - Голик
Фото: Юрій Голик (fecebook.com)

У цьому році в області буде відремонтовано та побудовано 276,2 км доріг державного значення

В рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, на території Харківської області у 2020 році буде відремонтовано та побудовано 276,2 км доріг державного значення. Також у планах на цей рік - оновити 68,4 км дороги.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, повністю буде завершено ремонт траси Н-26 Чугуїв - Мілове (від м. Чугуїв до кордону з Луганською областю).

"В результаті отримаємо повністю відновлену дорогу, з урахуванням ремонтів минулих років, загальною протяжністю 108 км. Ця дорога є однією з головних транспортних артерій, що з'єднує Харківську і Луганську області", - повідомив Голик.

Крім того, в рамках "Великого будівництва" також планується завершити повний комплекс робіт на автомобільній дорозі Р-51 Мерефа - Лозова – Павлоград (від м. Мерефа до кордону з Дніпропетровською областю).

Відремонтовано також буде траса М-03 Київ-Харків-Довжанський (від окружної навколо Харкова до кордону Донецької області). Дорога є однією з головних транспортних артерій області, яка з'єднує Центральну та Східну частину України. Реконструкція проводиться коштом МФО.

Згідно з проектом, довжина ділянки ремонту становить 25 км. Роботи планується завершити у 2022 році.

За словами Голика, після завершення робіт ця ділянка автомобільної дороги матиме по дві смуги руху в обидва напрямки та буде відноситись до I технічної категорії. Крім цього, буде встановлено освітлення на небезпечних ділянках і вжито додаткових заходів щодо безпеки руху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Велике будівництво" створила в Україні понад 150 000 робочих місць. "Укравтодор" запустив окрему програму по набору персоналу різної кваліфікації для роботи на сотнях об'єктів у всіх регіонах.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ХарківдорогиЮрій ГоликВелике будівництво
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