Харьковской области разрешили ослабить карантин, не готовыми остаются 6 регионов

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Закарпатье не соответствует сразу двум критериям Минздрава

В Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина. При этом ослабить карантин разрешили Харьковской области.

Соответствующие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Так, по состоянию на 11 июля, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области.

В частности, в Донецкой и Черниговской областях проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус; в Тернопольской области превышен показатель динамики; проценту выявления не соответствуют Волынская, Закарпатская и Ровенская области. При на Закарпатье также заполнены более 50% кроватей в больницах.

Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Отметим, вчера к ослаблению были не готовы семь регионов, в списке находилась также Харьковская область.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове приняли решение об открытии кинотеатров, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине подтвердили 800 новых случаев, больше всего случаев в Киеве, Львовской и Закарпатской областях.