Харківської області дозволили послабити карантин, не готовими залишаються 6 регіонів

Закарпаття не відповідає відразу двом критеріям Моз
В Україні шість областей не готові до ослаблення карантину. При цьому послабити карантин дозволили Харківській області.
Відповідні дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я.
Так, станом на 11 липня, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області.
зокрема, в Донецькій та Чернігівській областях проводиться недостатня кількість тестувань на коронавірус; у Тернопільській області перевищено показник динаміки; відсотку виявлення не відповідають Волинська, Закарпатська та Рівненська області. При на Закарпатті також заповнені більше 50% ліжок у лікарнях.
Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
Зазначимо, вчора до ослаблення були не готові сім регіонів, у списку перебувала також Харківська область.
Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові прийняли рішення про відкриття кінотеатрів, незважаючи на погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом.
Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні підтвердили 800 нових випадків, найбільше випадків у Києві, Львівській та Закарпатській областях.