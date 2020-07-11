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Харківської області дозволили послабити карантин, не готовими залишаються 6 регіонів

Україна, Субота 11 липня 2020 11:25
Харківської області дозволили послабити карантин, не готовими залишаються 6 регіонів
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Закарпаття не відповідає відразу двом критеріям Моз

В Україні шість областей не готові до ослаблення карантину. При цьому послабити карантин дозволили Харківській області.

Відповідні дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, станом на 11 липня, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області.

зокрема, в Донецькій та Чернігівській областях проводиться недостатня кількість тестувань на коронавірус; у Тернопільській області перевищено показник динаміки; відсотку виявлення не відповідають Волинська, Закарпатська та Рівненська області. При на Закарпатті також заповнені більше 50% ліжок у лікарнях.

Харківської області дозволили послабити карантин, не готовими залишаються 6 регіонів

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
  • проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Зазначимо, вчора до ослаблення були не готові сім регіонів, у списку перебувала також Харківська область.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові прийняли рішення про відкриття кінотеатрів, незважаючи на погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні підтвердили 800 нових випадків, найбільше випадків у Києві, Львівській та Закарпатській областях.

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