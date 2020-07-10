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В Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина

Украина, Пятница 10 июля 2020 10:22
В Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям Минздрава

В Украине семь областей не соответствуют требования Министерства здравоохранения для ослабления карантина. По сравнению с прошлыми сутками из списка исключили Ивано-Франковскую область.

Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Согласно данным, по состоянию на 10 июля, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Среди них Донецкая и Черниговская области проводят недостаточное количество тестирований на коронавирус. В Тернопольской - превышен показатель динамики. Проценту выявления не соответствуют четыре регионов - Волынская, Закарпатская, Ровенская и Харьковская области. На Закарпатье также загружено более 50% больничных кроватей.

В Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина

Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:

  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, в Украине третий день подряд фиксируют более 800 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом в стране выздоровели рекордное количество пациентов за сутки.

Также РБК-Украина писало, что 9 июля в Тернополе приняли решение об ослаблении карантина в отношении работы заведений общественного питания.

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