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В Харьковской области разоблачили и задержали мужчину из-за сбыта оружия

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 03:34
Фото: вилучна оружие (npu.gov.ua)
Фото: вилучна оружие (npu.gov.ua)

В доме мужчины изъяли малокалиберный автомат "М 4 Carabin 22 lr", глушитель к нему, пистолет "Karl Walther" калибра 22 мм и 7 упаковок патронов калибра 22 мм

В Харьковской области разоблачили и задержали мужчину из-за сбыта оружия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Полицейские задержали жителя Харьковской области сразу же после сбыта им пистолету-пулемету "Скорпион" калибра 7.65 мм, большого количества патронов и двух гранат Ф-1. До этого месяцем ранее он продал одному из клиентов пистолет ТТ с патронами", - говорится в сообщении.

Фото: изъятое оружие
Так, к сотрудникам поступила оперативная информация о том, что житель поселка Высокий ищет покупателя на огнестрельное оружие. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части первой ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
 
В рамках указанного уголовного производства в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать "на горячем".

Так, в ходе проведения санкционированного обыска его автомобиля сотрудники полиции изъяли денежные средства в сумме 39 тыс. гривен, полученные за продажу оружия, металлическую телескопическую дубинку и мобильный телефон.

По месту проживания фигуранта полицейские обнаружили набор принадлежностей для чистки оружия. Злоумышленник также уличен в продаже пистолета ТТ с патронами одному из покупателей за 25 с половиной тыс. гривен.

Во время отработки преступных связей задержанного правоохранители установили личность человека, которая поставляла ему оружие. Им оказался 25-летний безработный харьковчанин. В его доме сотрудники полиции изъяли малокалиберный автомат "М 4 Carabin 22 lr", глушитель к нему, пистолет "Karl Walther" калибра 22 мм и 7 упаковок патронов калибра 22 мм

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудниками Центрального отдела полиции установили, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) причастны двое мужчин 1999 года рождения.

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Теги публикации: Харьков, оружие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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