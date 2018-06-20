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Поліція затримала двох підозрюваних у побитті прикордонників в Маріуполі

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 14:04
Фото: Нацполіція (Security Service of Ukraine)
Фото: Нацполіція (Security Service of Ukraine)

Підозрюваним загрожує до 5 років обмеження волі

Співробітниками Центрального відділу поліції встановили, що до побиття двох офіцерів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) причетні двоє чоловіків 1999 року народження. Попередньо встановлено, що дані особи проходили стажування в службі охорони підприємства, йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Донецькій області.

"Їм інкримінується ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Підозрюваним загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлюються інші учасники конфлікту.

Повні обставини події з’ясовуються.

Кримінальне провадження за даним фактом перекваліфіковане на ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 17 червня сталася бійка в маріупольському кафе. На місце були спрямовані наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Між групою відвідувачів та охороною закладу сталася сварка, в результаті якої 34-річний чоловік отримав перелом нижньої щелепи. Також тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка.

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Теги публікації: Донецьк, Маріуполь, полиция, драка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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