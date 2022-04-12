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В Харьковской области при разборке завалов обнаружили 11 погибших, среди них ребенок

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Харьковская область, Вторник 12 апреля 2022 08:31
В Харьковской области при разборке завалов обнаружили 11 погибших, среди них ребенок Фото: в Харьковской области погибли 11 человек (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов российскими оккупантами. При разборе завалов обнаружили тела 11 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Управление ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что бойцы ГСЧС 34 раза выезжали тушить пожары, которые связанные с обстрелами. Возгорания вспыхнули в жилых многоэтажных и частных домах, автомобилях, гаражах, складах и торговых точках.

Под завалами обнаружили тела 10 взрослых и ребенка 2009 года рождения. Кроме того, 9 человек получили ранения.

Напомним, за прошлые сутки российские оккупанты в результате обстрелов разрушили 12 жилых домов в Луганской области.

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Война России против Украины ГСЧС Харьков
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