В Харьковской области при разборке завалов обнаружили 11 погибших, среди них ребенок
В Харьковской области спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов российскими оккупантами. При разборе завалов обнаружили тела 11 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Управление ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что бойцы ГСЧС 34 раза выезжали тушить пожары, которые связанные с обстрелами. Возгорания вспыхнули в жилых многоэтажных и частных домах, автомобилях, гаражах, складах и торговых точках.
Под завалами обнаружили тела 10 взрослых и ребенка 2009 года рождения. Кроме того, 9 человек получили ранения.
Напомним, за прошлые сутки российские оккупанты в результате обстрелов разрушили 12 жилых домов в Луганской области.
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