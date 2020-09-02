ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Харьковской области произошел еще один пожар, сгорели 8 домов

Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области произошел еще один масштабный лесной пожар. На этот раз огонь вспыхнул на территории Двуречанского лесничества между деревнями Горобьевка и Гряниковка.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сначала огнем были охвачены 400 гектаров территории, из них 100 гектаров верхового пожара. Однако из-за порывов ветра огонь начал двигаться на жилой сектор Горобьевки. В результате пожара уже уничтожены 8 жилых домов.

Пожар тушат 13 единиц техники и 80 человек личного состава пожарной службы. Также к тушению привлекли пожарный поезд, самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

Самые читаемые новости

Фото: пожар в Харьковской области (kh.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее пожар вспыхнул вблизи села Клугино-Башкировка, находящееся вблизи Харькова.

До этого пожар произошел вблизи Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, на 2-4 сентября в Украине был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Харьковпожар