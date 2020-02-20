В Харьковской области приостановили обучение из-за вспышки гепатита

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Когда в школе возобновят обучение неизвестно

В пгт Боровая (Харьковская область) приостановили учебу в школах из-за вспышки гепатита "А". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного лабораторного центра Минздрава.

Сообщается, что приостановлен учебно-воспитательный процесс в учреждении распоряжением главы Боровской райгосадминистрации. Когда в школе возобновят обучение, пока неизвестно.

"Больной, который был госпитализирован в КНП ХОР "Областная детская инфекционная клиническая больница" выписан 18.02.2020 в удовлетворительном состоянии, 3 больных госпитализированных в инфекционное отделение КНП "Боровская центральная районная больница" продолжают лечение", - говорится в сообщении.

Сейчас в учебном заведении проводят дезинфекцию, а за детьми, которые контактировали с больными, наблюдают медики.

Согласно предыдущим эпидемиологическим расследованием, инфекцию принес в заведение первый больной. Во время общения с ним другие ученики заразились контактно-бытовым путем при несоблюдении правил личной гигиены.

По результатам вирусологического исследования питьевой воды, возбудитель вирусного гепатита "А" не обнаружили.

Напомним, несколько месяцев назад в Чернигове был обнаружен гепатит. Тогда количество людей, которые заболели вирусным гепатитом "А" было более 40 человек. Сообщалось, что больным установили диагноз вирусный гепатит "А" средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно.

Как сообщало РБК-Украина, полиция открывала уголовное производство по факту массового заболевания гепатитом "А" в Чернигове. Правоохранители проводят расследование за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.