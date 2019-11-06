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В Чернигове возросло количество больных гепатитом

Новости » Происшествия     06.11.2019 - 11:26
В Чернигове возросло количество больных гепатитом
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

По состоянию на 6 ноября гепатит был диагностирован в 26 человек

Количество больных вирусным гепатит "А" в Чернигове по состоянию на 6 ноября возросло до 26 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Как сообщается, по состоянию на 7:00 в лечебных заведениях Чернигова находится 26 человек, у которых был диагностирован вирусный гепатит "А". Так, гепатит был выявлен у 23 детей и 3 взрослых.

Отмечается, что сейчас больные на гепатит "А" находятся в средне тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по факту массового заболевания гепатитом "А" в Чернигове. Правоохранители проводят расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Также РБК-Украина писало, что в Черниговском горсовете обнаружили источник гепатита в учебном заведении города. Вероятно, источником гепатита "А" стала работница пищеблока образовательного учреждения. Женщина была госпитализирована 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больнице.

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Новости Украины ЧерниговГепатит А
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