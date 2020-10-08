В Харьковской области потушили два пожара, которые перекинулись из РФ

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за прошедшие сутки дважды тушили пожары, которые перекинулись из РФ. Оба случая произошли на территории Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как сообщается, первый пожар спасатели заметили недалеко от населенного пункта Ветеринарное. Он возник на территории России, однако ветер перебросил огонь на территорию Украины.

Второй пожар был зафиксирован уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса за один километр от границы. В настоящее время оба пожара ликвидированы.

Фото: пожары в Харьковской области (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Луганской области по состоянию на 9 утра ликвидировали последний очаг масштабного пожара, который тушили с 30 сентября.

Кроме того, в Рязанской области (Россия) на территории расположенного в лесу склада боеприпасов ЗВО загорелась трава. Огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.