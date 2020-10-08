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У Харківській області загасили дві пожежі, які перекинулися з РФ

Автор: Андрій Козловський

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України спільно з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій за минулу добу двічі гасили пожежі, які перекинулися з РФ. Обидва випадки сталися на території Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Як повідомляється, першу пожежу рятувальники помітили недалеко від населеного пункту Ветеринарне. Вона виникла на території Росії, однак вітер перекидав вогонь на територію України.

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Друга пожежа була зафіксована вже на території України недалеко від населеного пункту Одноробівка. Горіла лісосмуга за один кілометр від кордону. Наразі обидві пожежі ліквідовані.

Фото: пожежі в Харківській області (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у Луганській області станом на 9 ранку ліквідували останній осередок масштабної пожежі, яку гасили з 30 вересня.

Крім того, в Рязанській області (Росія) на території розташованого в лісі складу боєприпасів ЗВО загорілася трава. Вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів.

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