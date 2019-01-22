В Харьковской области полиция усилит патрулирование

Фото: Арсен Аваков (twitter.com/mvs_ua)

Профилактические мероприятия в Харьковской области будут проводиться до 31 января

В Харьковскую область направят дополнительные подразделения полиции и усилят патрулирование для стабилизации криминогенной ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, сегодня, 22 января, в Главном управлении полиции в Харьковской области состоялось совещание с участием министра внутренних дел Арсена Авакова и заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина.

"Вопрос сегодняшнего совещания - дальнейшие шаги по стабилизации криминогенной ситуации в Харьковской области. Целый ряд преступлений на территории Харьковской области, которые мы наблюдаем в последнее время, говорит о том, что нам надо соответствующим образом реагировать. Начиная от работы участковых инспекторов, работников Национальной полиции, СБУ. Мы должны сделать так, чтобы у криминалитета даже мысли не возникало заниматься чем-то противозаконным в Харьковской области", - сказал Аваков.

В свою очередь, Аброськин отметил, что в период с 21 по 31 января 2019 года в Харьковской области будут проводиться профилактические мероприятия по отработке региона.

"В частности, осуществление комплекса мероприятий для выявления фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств, выявление и уничтожение незаконных каналов поступления и транзита наркотических веществ на территорию области, противодействие киберпреступности; ликвидация организованных групп и преступных организаций, а также увеличение присутствия полиции на улицах Харьковской области за счет привлечения дополнительных сил и средств, увеличение количества нарядов", - сказал он.

По словам Аброськина, сейчас к работе в Харьковской области привлечены дополнительные силы и средства полиции, в частности межрегиональные подразделения, развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты, усиленны суточные наряды дежурных частей и следственно-оперативных групп.

Напомним, ранее сообщалось, что с 20 января на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве начали круглосуточно патрулировать подразделения патрульной полиции по охране общественного порядка (ТОР).