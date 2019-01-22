ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Харківській області поліція посилить патрулювання

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 13:12
У Харківській області поліція посилить патрулювання
Фото: Арсен Аваков (twitter.com/mvs_ua)

Профілактичні заходи у Харківській області проводитимуться до 31 січня

У Харківську область направлять додаткові підрозділи поліції та посилять патрулювання для стабілізації криміногенної ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, сьогодні, 22 січня, у Головному управлінні поліції в Харківській області відбулася нарада за участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та заступника голови Національної поліції В’ячеслава Аброськіна.

"Питання сьогоднішньої наради - подальші кроки стабілізації криміногенної ситуації в Харківській області. Ціла низка злочинів на території Харківської області, які ми спостерігаємо останнім часом, говорить про те, що нам треба відповідним чином реагувати. Починаючи від роботи дільничних інспекторів, працівників Національної поліції, СБУ. Ми маємо зробити так, щоб у криміналітету навіть думки не виникало займатися чимось протизаконним в Харківській області", - сказав Аваков.

У свою чергу, Аброськін зазначив, що у період з 21 по 31 січня 2019 року у Харківській області проводитимуться профілактичні заходи з відпрацювання регіону.

"Зокрема, здійснення комплексу заходів для виявлення фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, викриття та знешкодження незаконних каналів надходження та транзиту наркотичних речовин на територію області, протидія кіберзлочинності; ліквідація організованих груп та злочинних організацій, а також збільшення присутності поліції на вулицях  Харківської області за рахунок залучення додаткових сил та засобів, збільшення кількості нарядів", - сказав він.

За словами Аброськіна, наразі до роботи у Харківській області залучені додаткові сили та засоби поліції, зокрема міжрегіональні підрозділи, розгорнуто додаткові контрольно-пропускні пункти, маршрути та пости, посилено добові наряди чергових частин та слідчо-оперативних груп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20 січня на Центральному залізничному вокзалі у Києві почали цілодобово патрулювати підрозділи патрульної поліції з охорони громадського порядку (ТОР).

У МВС розповіли про зафіксовані порушення за час передвиборчої кампанії У Ярославського анонсували перельоти з Харкова в Баку від 30 доларів
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниХарківАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся