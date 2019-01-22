У Харківській області поліція посилить патрулювання

Фото: Арсен Аваков (twitter.com/mvs_ua)

Профілактичні заходи у Харківській області проводитимуться до 31 січня

У Харківську область направлять додаткові підрозділи поліції та посилять патрулювання для стабілізації криміногенної ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, сьогодні, 22 січня, у Головному управлінні поліції в Харківській області відбулася нарада за участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та заступника голови Національної поліції В’ячеслава Аброськіна.

"Питання сьогоднішньої наради - подальші кроки стабілізації криміногенної ситуації в Харківській області. Ціла низка злочинів на території Харківської області, які ми спостерігаємо останнім часом, говорить про те, що нам треба відповідним чином реагувати. Починаючи від роботи дільничних інспекторів, працівників Національної поліції, СБУ. Ми маємо зробити так, щоб у криміналітету навіть думки не виникало займатися чимось протизаконним в Харківській області", - сказав Аваков.

У свою чергу, Аброськін зазначив, що у період з 21 по 31 січня 2019 року у Харківській області проводитимуться профілактичні заходи з відпрацювання регіону.

"Зокрема, здійснення комплексу заходів для виявлення фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, викриття та знешкодження незаконних каналів надходження та транзиту наркотичних речовин на територію області, протидія кіберзлочинності; ліквідація організованих груп та злочинних організацій, а також збільшення присутності поліції на вулицях Харківської області за рахунок залучення додаткових сил та засобів, збільшення кількості нарядів", - сказав він.

За словами Аброськіна, наразі до роботи у Харківській області залучені додаткові сили та засоби поліції, зокрема міжрегіональні підрозділи, розгорнуто додаткові контрольно-пропускні пункти, маршрути та пости, посилено добові наряди чергових частин та слідчо-оперативних груп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20 січня на Центральному залізничному вокзалі у Києві почали цілодобово патрулювати підрозділи патрульної поліції з охорони громадського порядку (ТОР).