В Харківській області поліція виявила поховання військових Росії. Серед них підполковник

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

"До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур",- пише Болвінов.

Як відзначив начальник Слідчого управління ГУНП, окупанти не зацікавлені у тому, аби забирати тіла своїх товаришів.

Загалом було знайдено шість трупів в одязі військових Росії. Серед тіл було виявлено й підполковника Герасимова В.С.

Фото: в Харківській області поліція виявила поховання військових Росії (facebook.com/permalink)