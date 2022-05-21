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В Харківській області поліція виявила поховання військових Росії. Серед них підполковник

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Субота 21 травня 2022 19:12
В Харківській області поліція виявила поховання військових Росії. Серед них підполковник Фото: в Харківській області поліція виявила поховання військових Росії (facebook.com/permalink)
Автор: Сергій Пишкін

У Золочівському районі Харківської області знайшли декілька поховань окупантів. Серед тіл виявили підполковника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

"До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур",- пише Болвінов.

Як відзначив начальник Слідчого управління ГУНП, окупанти не зацікавлені у тому, аби забирати тіла своїх товаришів.

Загалом було знайдено шість трупів в одязі військових Росії. Серед тіл було виявлено й підполковника Герасимова В.С.

Фото: в Харківській області поліція виявила поховання військових Росії (facebook.com/permalink)

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