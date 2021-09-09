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В Харьковской области поезд сбил подростка: он погиб на месте

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Харьков, Четверг 09 сентября 2021 21:40
В Харьковской области поезд сбил подростка: он погиб на месте Фото: в Харьковской области поезд насмерть сбил подростка (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В поселке Подворки Харьковской области поезд сбил 15-летнего подростка. От полученных травм он умер на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки. По предварительным данным, 15-летний подросток ехал на велосипеде и его сбил поезд Основа-Люботин. От полученных травм юноша умер на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

На месте работает оперативно-следственная группа. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Фото: в Харьковской области поезд насмерть сбил подростка (hk.npu.gov.ua)

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Министерство внутренних дел Украины Харьков
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