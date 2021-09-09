У Харківській області потяг збив підлітка: він загинув на місці

У селищі Подвірки Харківської області потяг збив 15-річного підлітка. Від отриманих травм він помер на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області .

Зазначається, що трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки. За попередніми даними, 15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин. Від отриманих травм юнак помер на місці.

За фактом події порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України.

На місці працює оперативно-слідча група. Поліція з'ясовує обставини події.

Фото: у Харківській області потяг на смерть збив підлітка (hk.npu.gov.ua)