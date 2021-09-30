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У Харківській області підполковник поліції катував затриманого: йому повідомлено про підозру

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Харків, Четвер 30 вересня 2021 18:33
У Харківській області підполковник поліції катував затриманого: йому повідомлено про підозру Фото: у Харківській області за тортури підозрюваного затримали підполковника поліції (khar.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник начальника одного з відділів Чугуївського районного управління поліції Харківської області у званні підполковника катував затриманого заради визнання у вбивстві. Правоохоронцю повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, у листопаді 2019 року в одному з районів Харківської області вбили чоловіка. На місце прибув вказаний підполковник разом з іншими правоохоронцями.

Під час спілкування зі свідками поліцейський з'ясував, що загиблий дружив з одним з місцевих жителів. Увечері того ж дня правоохоронець з колегами приїхали до чоловіка додому. Вони застали господаря сплячим. Підполковник почав бити його дерев'яною палицею по спині, а потім притиснув голову до подушки, щоб людина не могла дихати.

Після цього поліцейські наділи на чоловіка наручники, доставили у відділ поліції, де тривалий час по черзі били його заповненою водою пластиковою пляшкою.

30 Вересня підполковнику поліції повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Встановлюються й інші співучасники злочину. Правоохоронцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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