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В Харьковской области открыли научный парк, - Светличная

Новости » Общество    10.04.2019 - 09:12
В Харьковской области открыли научный парк, - Светличная
Фото: открытие парка (kharkivoda.gov.ua)

Парк первым в Украине вошел в профильную международную ассоциацию

В научном парке "Синергия", который открыли в Харьковской области, на площади в 1,5 тысячи квадратных метров размещаются 20 аудиторий, оборудованных современной техникой, а также лаборатории виртуальной реальности, робототехники, собственный кинотеатр и хаб изобретателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Парк, где будут не только учиться, но и работать ІТ-специалисты, студенты и преподаватели вуза создан благодаря совместным усилиям инвесторов, руководства Харьковского национального университета радиоэлектроники и ХОГА. Во время открытия научного парка руководитель области Юлия Светличная поблагодарила всех, кто принял участие в реализации этого амбициозного проекта.

"Думаю, что ни у кого нет сомнений, что Харьков - это научная и образовательная столица Украины. Мы всегда гордились своей базой и наработками, своей историей. Но нужно стимулировать как ученых, так и, конечно, нашу молодежь. Такие пространства - почти 1500 квадратных метров - полностью оборудованные современной техникой, с внедрением новых технологий и новых идей, раскрывают новые возможности для наших студентов. Они очень актуальны, ведь креативные идеи и инновации - это будущее нашего государства, путь к развитию экономики и повышению конкурентоспособности Украины на мировом рынке", - сказала Светличная.

Она также напомнила, что только на прошлой неделе в Харьковской области начал работу Еō BusinessIncubator, где будут оказывать поддержку научным стартапам, и отметила, что открытие подобных пространств уже становится обыденным для региона.

"Мне импонирует то, что в последнее время в Харькове реализуются яркие и современные проекты, которые дают молодежи возможность найти себя и открыть новые проекты", - отметила Юлия Светличная.

Ректор ХНУРЭ Валерий Семенец сообщил, что за 2 последних года университет получил 20 новых лабораторий. "Они оснащены за счет фирм, работающих на рынке ХНУРЭ. Таких фирм 29, и сегодня 30-ая фирма открывает здесь научный парк", - сказал он.

"Синергия" - это первый научный парк в Украине, который вступил в Международную ассоциацию научных парков - IASP (буквально на днях нам подтвердили членство). Поэтому мы представляем Украину на международном рынке", - отметил директор Научного парка "Синергия" Вадим Хачатрян.

Он подчеркнул, что научный парк будет представлять возможности не только для обучения. На его базе поддержку получат стартапы, будут проводиться хакатоны, будет действовать класс робототехники и так далее.

Всего на территории научного парка разместились 20 аудиторий, оборудованных современной техникой (iMac-аудитории, Windows-аудитории; аудитории с интерактивными столами и шлемами виртуальной реальности и т.п.), мультимедийная лаборатория, лаборатории виртуальной реальности и робототехники, хаб изобретателей. Также здесь есть современный кинотеатр для визуализации разработок, конференц-зал, кафе, спортивная игровая зона.

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