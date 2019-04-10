У Харківській області відкрили науковий парк, - Світлична

Фото: відкриття парку (kharkivoda.gov.ua)

Парк першим в Україні увійшов в профільну міжнародну асоціацію

У науковому парку "Синергія", який відкрили в Харківській області, на площі 1,5 тисячі квадратних метрів розміщуються 20 аудиторій, обладнаних сучасною технікою, а також лабораторії віртуальної реальності, робототехніки, власний кінотеатр та хаб винахідників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Парк, де будуть не тільки вчитися, але і працювати ІТ-фахівці, студенти та викладачі ВНЗ створений завдяки спільним зусиллям інвесторів, керівництва Харківського національного університету радіоелектроніки та ХОДА. Під час відкриття наукового парку керівник області Юлія Світлична подякувала всім, хто прийняв участь в реалізації цього амбітного проекту.

"Думаю, що ні у кого немає сумнівів, що Харків - це наукова і освітня столиця України. Ми завжди пишалися своєю базою і напрацюваннями, своєю історією. Але потрібно стимулювати як вчених, так і, звичайно, нашу молодь. Такі простору - майже 1500 квадратних метрів - повністю обладнані сучасною технікою, з впровадженням нових технологій і нових ідей, що розкривають нові можливості для наших студентів. Вони дуже актуальні, адже креативні ідеї та інновації - це майбутнє нашої держави, шлях до розвитку економіки та підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку", - сказала Світлична.

Вона також нагадала, що тільки минулого тижня в Харківській області розпочав роботу Еō BusinessIncubator, де будуть надавати підтримку науковим стартапам, і зазначила, що відкриття подібних просторів вже стає буденним для регіону.

"Мені імпонує те, що останнім часом у Харкові реалізуються яскраві і сучасні проекти, які дають молоді можливість знайти себе і відкрити нові проекти", - зазначила Юлія Світлична.

Ректор Валерій Семенець повідомив, що за 2 останніх роки університет отримав 20 нових лабораторій. "Вони оснащені за рахунок фірм, що працюють на ринку ХНУРЕ. Таких фірм 29, і сьогодні 30-а фірма відкриває тут науковий парк", - сказав він.

"Синергія" - це перший науковий парк в Україні, який вступив до Міжнародної асоціації наукових парків - IASP (буквально днями нам підтвердили членство). Тому ми представляємо Україну на міжнародному ринку", - зазначив директор Наукового парку "Синергія" Вадим Хачатрян.

Він підкреслив, що науковий парк буде представляти можливості не тільки для навчання. На його базі підтримку отримають стартапи, будуть проводитися хакатони, буде діяти клас робототехніки і так далі.

Лише на території наукового парку розмістилися 20 аудиторій, обладнаних сучасною технікою (iMac-аудиторії, Windows-аудиторії; аудиторії з інтерактивними столами і шоломами віртуальної реальності тощо), мультимедійна лабораторія, лабораторії віртуальної реальності і робототехніки, хаб винахідників. Також тут є сучасний кінотеатр для візуалізації розробок, конференц-зал, кафе, спортивний ігрова зона.