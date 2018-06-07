В Харьковской области открыли месторождение газа с оценочными запасами в 2 млрд куб.

В декабре 2016 года было получено спецразрешение, и месторождение было открыто за 1,5 года

В Харьковской области открыли новое месторождение газа с оценочными запасами в 2 млрд куб. Об этом сообщается на сайте компании "Укргаздобыча".

"На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 млн кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, - более 2 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

Согласно информации "Укргаздобычи", в декабре 2016 года было получено специальное разрешение, и месторождение было открыто за 1,5 года. Отметим, что спецразрешение позволяет в течение пяти лет вести геологоразведочные работы. Также разрешение можно продлить еще на пять лет.

Напомним, в начале июня сообщалось, что "Укргаздобыча" остановила добычу на Южно-Коломацком месторождении из-за задержки с перерегистрацией лицензии.