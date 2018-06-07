Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Харківській області відкрили родовище газу з оціночними запасами в 2 млрд куб.

НовиниЕнергетика    07.06.2018 - 20:10
Фото: нове родовище газу (ugv.com.ua)
Фото: нове родовище газу (ugv.com.ua)

У грудні 2016 року було отримано спецдозвіл, і родовище було відкрито за 1,5 року

У Харківській області відкрили нове родовище газу з оціночними запасами в 2 млрд куб. Про це повідомляється на сайті компанії "Укргаздобыча".

"На етапі геологічного вивчення запаси газу родовища складають щонайменше 200 млн кубометрів, а перспективні ресурси, оцінені УкрНДігаз, - понад 2 млрд кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією "Укргазвидобування", в грудні 2016 року було отримано спеціальний дозвіл, та родовище було відкрито за 1,5 року. Зазначимо, що спецдозвіл дозволяє протягом п'яти років вести геологорозвідувальні роботи. Також дозвіл можна продовжити ще на п'ять років.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що "Укргазвидобування" зупинила видобуток на Південно-Коломацькому родовищі з-за затримки з перереєстрацією ліцензії.

Інформація про мінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась У Харкові третій день поспіль "мінують" 5 бізнес-центрів
Теги публікації: Харків, месторождение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся