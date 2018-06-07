У Харківській області відкрили родовище газу з оціночними запасами в 2 млрд куб.

У грудні 2016 року було отримано спецдозвіл, і родовище було відкрито за 1,5 року

У Харківській області відкрили нове родовище газу з оціночними запасами в 2 млрд куб. Про це повідомляється на сайті компанії "Укргаздобыча".

"На етапі геологічного вивчення запаси газу родовища складають щонайменше 200 млн кубометрів, а перспективні ресурси, оцінені УкрНДігаз, - понад 2 млрд кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією "Укргазвидобування", в грудні 2016 року було отримано спеціальний дозвіл, та родовище було відкрито за 1,5 року. Зазначимо, що спецдозвіл дозволяє протягом п'яти років вести геологорозвідувальні роботи. Також дозвіл можна продовжити ще на п'ять років.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що "Укргазвидобування" зупинила видобуток на Південно-Коломацькому родовищі з-за затримки з перереєстрацією ліцензії.