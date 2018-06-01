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Интервью

"Укргаздобыча" остановила добычу в Харьковской области из-за окончания лицензии

НовостиЭнергетика    01.06.2018 - 17:13
Фото: Юго-Коломацкое месторождение (ugv.com.ua)
Фото: Юго-Коломацкое месторождение (ugv.com.ua)

ПАО вынуждено остановить добычу на Южно-Коломацком месторождении

Публичное акционерное общество "Укргаздобыча" было вынуждено остановить добычу на Южно-Коломацком месторождении из-за задержки с перерегистрацией лицензии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"30 мая 2018 года ПАО "Укргаздобыча", в соответствии с законодательством Украины, вынужденно остановило добычу углеводородов из скважин Южно-Коломакского месторождения. Остановка обусловлена ​​задержкой перерегистрации лицензии", - говорится в сообщении.

По этой же причине компания может прекратить эксплуатацию еще 38 месторождений.

Отметим, что суточный дебит из скважин Южно-Коломакского месторождения по состоянию на 30 мая этого года составил 30 тыс. м куб. природного газа и 1 т газового конденсата. До конца этого года потери углеводородов из этого месторождения достигнут более 6,4 млн м куб. природного газа и более 210 т газового конденсата.

Так, добыча на месторождении остановлена, так как срок действия специального разрешения №2792 от 3 мая 2006 года на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки Южно-Коломакской площади, расположенной в Харьковской области, завершился 31 мая 2018 года.

Напомним, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж ранее заявлял, что в Украине все еще слишком много газа разворовывают во время его распределения, поэтому нужно усилить конкуренцию в добыче газа.

 

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Теги публикации: Укргаздобыча  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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