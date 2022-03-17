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В Харьковской области оккупанты ударили по школе в Мерефе

Фото: школа в Мерефе попала под российский обстрел (t.me/truexanewsua)
Автор: Владимир Костырин

В Мерефе Харьковской области в результате вражеского обстрела ночью 17 марта пострадала школа, и в здании произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Российские войска нанесли удар зданию школы, а также обстреляли центр города. Жители Мерефы пишут в сети, что перед пожаром в школе слышали взрыв. После в здание произошло возгорание.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

В сети опубликовали кадры с последствиями ночного обстрела города Мерефа в Харьковском районе.

Видео: российские оккупанты нанесли удар по Мерефе ночью 17 марта

В школе в Мерефе после российского обстрела произошел пожар (фото: t.me/truexanewsua)

Ранее сообщалось, что в Украине с начала войны повреждено более 400 учебных заведений. Среди них полностью было уничтожено - 59.

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