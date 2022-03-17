В Харьковской области оккупанты ударили по школе в Мерефе

Российские войска нанесли удар зданию школы, а также обстреляли центр города. Жители Мерефы пишут в сети, что перед пожаром в школе слышали взрыв. После в здание произошло возгорание.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

В сети опубликовали кадры с последствиями ночного обстрела города Мерефа в Харьковском районе.

Видео: российские оккупанты нанесли удар по Мерефе ночью 17 марта

В школе в Мерефе после российского обстрела произошел пожар (фото: t.me/truexanewsua)