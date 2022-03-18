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В Харьковской области оккупанты отпустили похищенного председателя общины

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Харьковская область, Пятница 18 марта 2022 19:54
В Харьковской области оккупанты отпустили похищенного председателя общины Фото: Виктор Терещенко (facebook.com/otgVelburlyk)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил об освобождении из плена поселкового председателя Великобурлукской территориальной общины Виктора Терещенко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал главы области.

"Российские оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за общину и защиту национальных интересов", – заявил Синегубов.

Поселковый голова был похищен накануне прямо с рабочего места. В Новой Каховке оккупанты силой удерживают в подвале полицейского отдела секретаря горсовета Васильева.

К слову, в Харьковской области российские войска бросили в бой против ВСУ курсантов.

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