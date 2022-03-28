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В Харьковской области оккупанты используют залповые дистанционные системы для минирования территорий

Оккупанты используют залповые дистанционные системы для минирования территорий (facebook.com)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине оккупанты прибегают к минированию территории залповыми дистанционными системами. В частности, в Харьковской области враг использует систему минирования "Земледелие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

В частности, в Харьковской области российские войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

Соответствующая система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. В частности, машина работает, как реактивная система залпового огня, но вместо взрыва ракеты - устанавливает много дистанционных мин за единицу времени.

Кроме того, оккупанты за очень короткий срок могут заминировать значительные площади.

"Российские боевики осуществляют минирование неконтролируемо и независимо от места или территории осуществления боевых действий, что представляет большую опасность прежде всего для мирного населения", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, такие действия оккупантов нарушают Протокол о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

"Призываю международную отреагировать на факт использования страной-оккупантом запрещенных видов вооружения и усиливать санкции для полного прекращения военной агрессии со стороны РФ", - написала омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что военные РФ терроризируют жителей временно оккупированных территорий.

Также мы писали, что в России проблема с техникой для войны.

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