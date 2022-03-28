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У Харківській області окупанти використовують залпові дистанційні системи для мінування територій

Окупанти використовують залпові дистанційні системи для мінування територій (facebook.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні окупанти вдаються до мінування території залповими дистанційними системами. Зокрема, у Харківській області ворог використовує систему мінування "Земледелие".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Зокрема, у Харківській області російські війська використовують свою нову інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

Відповідна система призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Зокрема, машина працює, як реактивна система залпового вогню, але замість вибуху ракети - встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу.

Окрім того, окупанти за дуже короткий термін можуть замінувати значні площі.

"Російські бойовики здійснюють мінування неконтрольовано та незалежно від місця чи території здійснення бойових дій, що становить велику небезпеку передусім для мирного населення", - йдеться у повідомленні.

За словами Денісової, такі дії окупантів порушують Протокол про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

"Закликаю міжнародну відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку РФ", - написала омбудсмен.

Раніше ми повідомляли, що військові РФ тероризують жителів тимчасово окупованих територій.

Також ми писали, що у Росії проблема з технікою для війни.

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