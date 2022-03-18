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В Харьковской области оккупанты бросили в бой учебные подразделения

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные вновь остановили наступление вражеских войск в районе города Изюм Харьковской области. Оккупанты бросили в бой учебные подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"В городе Изюм россияне бросили в бой учебные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, которые потерпели поражение. Были частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны", - отметил Арестович.

Напомним, украинским военным удалось отбросить врага на 70 км от Киева на правом берегу Днепра.

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