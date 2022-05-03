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В Харьковской области обустроены два новых временных объезда, - ОП

Фото: в Харьковской области обустроены два новых временных объезда (t me)
Автор: Артем Горовенко

На территории Харьковской области было обустроено два новых временных объезда искусственных сооружений на автомобильной дороге Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, дорожники также ежедневно проводят ямочный ремонт и уборку на дорогах области. Сейчас им удалось очистить уже более 100 километров путей Харьковской области от сожженной техники и других последствий военных действий.

Параллельно с этим продолжается и восстановление инженерных коммуникаций региона. Только за сутки коммунальщикам удалось восстановить электроснабжение в домах 100 жителей Дергачей.

"В Харькове продолжается восстановление газоснабжения абонентам. Специалисты провели работы по локализации аварийных ситуаций на газопроводах города", - говорит Тимошенко.

Также во всех районах проводят санитарную очистку территории, обследование и восстановление жилого фонда.

Восстанавливают инфраструктуру и на территории Сумской области. В частности, в Ахтырке и Тростянце проводится уборка центральной части города, вывоз твердых бытовых отходов и восстановление Ахтырской ТЭЦ.

"В селах Мазовка, Новая Слобода, Бунякино и поселке Новослободское Конотопского района проведена обрезка деревьев, благоустройство и благоустройство территорий, которые получили повреждения во время боевых действий", - добавляет заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда сейчас выделен один миллиард гривен.

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Харьковинфраструктура