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У Харківській області облаштовано два нових тимчасові об’їзди, - ОП

Фото: у Харківській області облаштовано два нових тимчасові об’їзди (t me)
Автор: Артем Горовенко

На території Харківської області було облаштовано два нові тимчасові об’їзди штучних споруд на автомобільній дорозі Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

За його словами, дорожники також щодня проводять ямковий ремонт та прибирання на дорогах області. Наразі їм вдалось очистити вже понад 100 кілометрів шляхів Харківської області від спаленої техніки та інших наслідків воєнних дій.

Паралельно з цим триває і відновлення інженерних комунікацій регіону. Лише за добу комунальникам вдалося відновити електропостачання в домівках 100 мешканців Дергачів.

"У Харкові продовжується відновлення газопостачання абонентам. Спеціалісти провели роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах міста", - говорить Тимошенко.

Також у всіх районах проводять санітарне очищення території, обстеження та відновлення житлового фонду.

Відновлюють інфраструктуру і на території Сумської області. Зокрема, в Охтирці та Тростянці проводиться прибирання центральної частини міста, вивезення твердих побутових відходів та відновлення Охтирської ТЕЦ.

"У селах Мазівка, Нова Слобода, Бунякине та селищі Новослобідське Конотопського району проведено обрізку дерев, благоустрій та впорядкування територій, що зазнали пошкоджень під час бойових дій", - додає заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень.

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