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В Харьковской области после обстрелов врага погибли 10 мирных жителей

Фото: Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов поделился подробностями очередных атак российских оккупантов против мирных жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал руководителя ОВА.

Глава области констатировал продолжение атак на мирное население. За день враг обстреливал гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок", – заявил Синегубов.

Он также добавил, что горячей точкой Харьковщины остается Изюм. Вооруженные силы Украины там ночью уничтожили колонну танков армии РФ.

К слову, Вооруженные силы уничтожили 26 оккупантов за день на востоке Украины.

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