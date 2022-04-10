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На Харківщині після обстрілів ворога загинули 10 мирних мешканців

Фото: Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Антон Федорців

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поділився подробицями чергових атак російських окупантів проти мирних мешканців регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал керівника ОВА.

Очільник області констатував продовження атак на мирне населення. Упродовж дня ворог обстрілював цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них – 1 дитина", – заявив Синєгубов.

Він також додав, що найгарячішою точкою Харківщини залишається Ізюм. Збройні сили України там вночі знищили колону танків армії РФ.

До слова, Збройні сили знищили 26 окупантів за день на сході України.

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