На Харківщині після обстрілів ворога загинули 10 мирних мешканців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал керівника ОВА.

Очільник області констатував продовження атак на мирне населення. Упродовж дня ворог обстрілював цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них – 1 дитина", – заявив Синєгубов.

Він також додав, що найгарячішою точкою Харківщини залишається Ізюм. Збройні сили України там вночі знищили колону танків армії РФ.