В Харьковской области из-за обстрелов исчез сигнал цифрового телевидения Т2

Во время обстрела российскими военными гражданской инфраструктуры Харькова снарядом был поврежден один из объектов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который обеспечивал трансляцию украинского телевидения и радио в городе и области.

Уже начаты работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры и замене уничтоженного оборудования концерна.

Пока продолжаются работы, украинское телевидение и радио можно смотреть и слушать онлайн или подключиться к популярным сервисам интернет-телевидения.

Также раскодированы украинские каналы можно найти на спутнике. Сигнал можно поймать любым спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником.