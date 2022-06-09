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В Харьковской области из-за обстрелов исчез сигнал цифрового телевидения Т2

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Украина, Четверг 09 июня 2022 18:28
В Харьковской области из-за обстрелов исчез сигнал цифрового телевидения Т2 Фото: в Харькове не работает Т2 (freepik)
Автор: Евгений Прокопенко

Из-за повреждения оборудования в Харькове и части области временно недоступен сигнал цифрового телевидения Т2 и ряда радиостанций. Специалисты пытаются устранить повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службы специальной связи и защиты информации Украины.

Во время обстрела российскими военными гражданской инфраструктуры Харькова снарядом был поврежден один из объектов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который обеспечивал трансляцию украинского телевидения и радио в городе и области.

Уже начаты работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры и замене уничтоженного оборудования концерна.

Пока продолжаются работы, украинское телевидение и радио можно смотреть и слушать онлайн или подключиться к популярным сервисам интернет-телевидения.

Также раскодированы украинские каналы можно найти на спутнике. Сигнал можно поймать любым спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником.

Напомним, 8 июня россияне обстреляли Харьков. Снаряды разорвались в спальном районе города.

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