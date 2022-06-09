У Харківській області через обстріли зник сигнал цифрового телебачення Т2

Через пошкодження обладнання у Харкові та частині області тимчасово недоступний сигнал цифрового телебачення Т2 та низки радіостанцій. Спеціалісти намагаються усунути пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Під час обстрілу російськими військовими цивільної інфраструктури Харкова снарядом було пошкоджено один із об’єктів Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, який забезпечував трансляцію українського телебачення та радіо у місті та області.

Вже розпочато роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури та заміну знищеного обладнання концерну.

Поки тривають роботи, українське телебачення та радіо можна дивитися та слухати онлайн чи підключитися до популярних сервісів інтернет-телебачення.

Також розкодовані українські канали можна знайти на супутнику. Сигнал можна зловити будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем.