В Харьковской области, несмотря на "красную зону", откроют кинотеатры

Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер сообщил, что в Харьковской области, которая входит в "красную зону", разрешили работу кинотеатров. Также разрешили проводить тренировки спортсменам, которые входят в состав национальных сборных команд Украины.

Об этом Алексей Кучер написал на своей странице в Facebook.

"Города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области - в красной зоне карантина. Среди изменений - разрешаем работу кинотеатров с соблюдением всех карантинных ограничений", - сообщил глава ОГА.

По его словам, независимо от того, верит кто-то в COVID-19, он есть: "И нам с этим жить".

Напомним, сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении карантинного зонирования в Украине.

Также ранее сообщалось, что в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу за прошедшие сутки заразились 7517 человек.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.