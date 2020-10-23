ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Харьковской области, несмотря на "красную зону", откроют кинотеатры

Автор: Андрей Козловский

Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер сообщил, что в Харьковской области, которая входит в "красную зону", разрешили работу кинотеатров. Также разрешили проводить тренировки спортсменам, которые входят в состав национальных сборных команд Украины.

Самые читаемые новости

Об этом Алексей Кучер написал на своей странице в Facebook.

"Города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области - в красной зоне карантина. Среди изменений - разрешаем работу кинотеатров с соблюдением всех карантинных ограничений", - сообщил глава ОГА.

По его словам, независимо от того, верит кто-то в COVID-19, он есть: "И нам с этим жить".

Напомним, сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении карантинного зонирования в Украине.

Также ранее сообщалось, что в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу за прошедшие сутки заразились 7517 человек.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантин