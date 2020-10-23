ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Харківській області, попри "червону зону", відкриють кінотеатри

Автор: Андрій Козловський

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер повідомив, що у Харківській області, яка входить до "червоної зони", дозволили роботу кінотеатрів. Також дозволили проводити тренування для спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України.

Популярні новини

Про це Олексій Кучер написав на своїй сторінці в Facebook.

"Міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області - у червоній зоні карантину. Серед змін - дозволяємо роботу кінотеатрів з дотриманням усіх карантинних обмежень", - повідомив голова ОДА.

За його словами, незалежно від того, чи вірить хтось у COVID-19, він є: "І нам з цим жити".

Нагадаємо, сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні.

Також раніше повідомлялось, що в Україні другий день поспіль фіксують антирекорд по коронавірусу, за минулу добу заразилися 7517 осіб.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що зараз в Україні неможливий жорсткий карантин.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України карантин