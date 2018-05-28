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В Харьковской области легковушка столкнулась с автобусом

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 23:49
Фото: ДТП в Харьковской области hk.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Харьковской области hk.npu.gov.ua)

Водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса не пострадали

В Харьковской области в результате столкновения автомобиля "ИЖ" и рейсового автобуса MAN в понедельник, 28 мая, погиб водитель легковушки. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

"Авария с участием автомобиля "ИЖ" и рейсового автобуса MAN произошла 28 мая около 15:40 на окружной дороге. В результате ДТП 35-летний водитель легкового автомобиля погиб", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель легкового авто выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

Фото: на месте ДТП в Харьковской области

Напомним, в Тернопольской области в воскресенье, 27 мая, около 23:45 на автодороге Подволочиск-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибли два человека, трое были госпитализированы.

 

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Теги публикации: ДТП, Харьков, автобус  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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