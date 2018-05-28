У Харківській області легковик зіткнувся з автобусом

Водій легкового автомобіля загинув, пасажири та водій автобуса не постраждали

У Харківській області в результаті зіткнення автомобіля "ІЖ" та рейсового автобусу MAN у понеділок, 28 травня, загинув водій легковика. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Водій та пасажири автобуса не постраждали.

"Аварія за участю автомобіля "ІЖ" та рейсового автобусу MAN сталася 28 травня близько 15:40 на окружній дорозі. У результаті ДТП 35-річний водій легкового автомобіля загинув", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом.

Інформацію внесено до журналу єдиного обліку правопорушень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.

Фото: на місці ДТП у Харківській області

Нагадаємо, у Тернопільській області в неділю, 27 травня, близько 23:45 на автодорозі Підволочиськ-Скалат сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинули дві людини, а троє були госпіталізовані.