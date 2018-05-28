Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Харківській області легковик зіткнувся з автобусом

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 23:49
Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)
Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Водій легкового автомобіля загинув, пасажири та водій автобуса не постраждали

У Харківській області в результаті зіткнення автомобіля "ІЖ" та рейсового автобусу MAN у понеділок, 28 травня, загинув водій легковика. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Водій та пасажири  автобуса не постраждали.

"Аварія за участю автомобіля "ІЖ" та рейсового автобусу MAN сталася 28 травня близько 15:40 на окружній дорозі. У результаті ДТП 35-річний водій легкового автомобіля загинув", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом.

Інформацію внесено до журналу єдиного обліку правопорушень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.

 

Фото: на місці ДТП у Харківській області

Нагадаємо, у Тернопільській області в неділю, 27 травня, близько 23:45 на автодорозі Підволочиськ-Скалат сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинули дві людини, а троє були госпіталізовані.

 

В Одеській області автомобіль зіткнувся з поїздом, є загиблий У центрі Миколаєва тягач в'їхав у тролейбус, є постраждалі
Теги публікації: ДТП, Харків, автобус  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top