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В Харьковской области за сутки коронавирусом заразились 9 медиков

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 16:27
В Харьковской области за сутки коронавирусом заразились 9 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области COVID-19 выявили у 124 медицинских сотрудников

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировали 44 новых случая коронавируса, в том числе 9 - среди медицинских работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Новые случаи обнаружили у жителей Харькова, а также Первомайского, Харьковского, Чугуевского, Шевченковского, Зачепиловского и Купянского районов.

"Согласно эпидемиологическому расследованию, среди заболевших - 9 медиков", - сообщил Кучер.

Всего в области с начала эпидемии зафиксировано 572 случая заражений. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 жителей региона. Еще 67 выздоровели и были выписаны из больниц, в том числе 6 - за прошедшие сутки.

Напомним, 8 мая в Харьковской области лабораторно подтвердили коронавирус у 6 медицинских работников.

Также сообщалось о 10 инфицированных медиках в Красноградском районе Харьковской области. По информации Красноградской РГА, коронавирус у медиков подтвердили после их контакта с пациентом, больным COVID-19.

Согласно данным Национальной службы здоровья Украины, в Харьковской области коронавирусом заболели 124 медицинских сотрудника. Подозрение на COVID-19 имеют 148 медиков. Всего в Украине известно о почти 3 тыс. случаях коронавируса среди медицинского персонала.

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