В Харківській області за добу коронавірусом заразилися 9 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього у області COVID-19 виявили у 124 медичних співробітників

У Харківській області за минулу добу зареєстрували 44 нових випадки захворювань на COVID-19, у тому числі 9 - серед медичних працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОДА Олексія Кучера.

Нові випадки захворювань виявили у мешканців Харкова, а також Первомайського, Харківського, Чугуївського, Шевченківського, Зачепилівського та Куп‘янського районів.

"Згідно з епідеміологічним розслідуванням, серед захворілих - 9 медиків", - повідомив Кучер.

Всього у області з початку епідемії зафіксовано 572 випадки захворювань. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 жителів регіону. Ще 67 одужали і були виписані з лікарень, у тому числі 6 - за минулу добу.

Нагадаємо, 8 травня у Харківській області лабораторно підтвердили коронавірус у 6 медичних працівників.

Також повідомлялося про 10 інфікованих медиків у Красноградському районі Харківської області. За інформацією Красноградської РДА, інфекцію у медиків підтвердили після їх контакту з пацієнтом, хворим на COVID-19.

Згідно з даними Національної служби здоров’я України, у Харківській області коронавірусом захворіли 124 медичних співробітників. Підозру на COVID-19 мають 148 медиків. Всього в Україні відомо про майже 3 тис. випадків коронавірусу серед медичного персоналу.