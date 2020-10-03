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В Харьковской области коммунальщиков подозревают в хищении 34 млн грн

Киев, Суббота 03 октября 2020 09:58
В Харьковской области коммунальщиков подозревают в хищении 34 млн грн
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Следственное управление Национальной полиции в Харьковской области подозревает коммунальное предприятие Харьковского областного совета "Харьковские областные коммуникационные системы" (ХОКС) в предварительном сговоре со служебными лицами ООО "Ай ти Диалог" и присвоении бюджетных средств на 34 млн грн.

Об этом сообщает региональное издание "Kharkiv Today" со ссылкой на сообщение полиции.

Известно, что коммунальщики работали над внедрением масштабной электронной системы хранения информации о пациентах, в частности историй болезни.

Однако, руководитель коммунального предприятия Антон Солопихин вместе со своим подрядчиком - директором компании "Ай ти Диалог" Алексеем Росликом и его компаньоном Дмитрием Свиридовым - якобы разработали схему обхода тендерного законодательства Украины.

В Харьковской области коммунальщиков подозревают в хищении 34 млн грн

В частности, они соединили четыре различных тендера в один, чтобы отсечь отдельных поставщиков и другие структуры, и установить сумму тендера, которая значительно превышает фактическую.

Все тендерные требования были прописаны под структуру ООО "Ай ти Диалог", которая странным образом смогла собрать все части закупки у себя.

"Установлено, что Управлением внутреннего аудита и правовой проверки Харьковской областной государственной администрации в 2020 году проведен внутренний аудит Коммунального предприятия Харьковского областного совета "Харьковские областные коммуникационные системы" за период с 01.01.2019 года по 01.06.2020, по результатам которого составлен отрицательный аудиторский отчет", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают точную сумму ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко на передаче взятки. Она оказывала давление на одного из судей с требованием вынести необходимое ей судебное решение по делу относительно земельного вопроса.

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