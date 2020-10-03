ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харківській області комунальників підозрюють в розкраданні 34 млн грн

Київ, Субота 03 жовтня 2020 09:58
У Харківській області комунальників підозрюють в розкраданні 34 млн грн
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Слідче управління Національної поліції в Харківській області підозрює комунальне підприємство Харківської обласної ради "Харківські обласні комунікаційні системи" (ХОКС) у попередній змові зі службовими особами ТОВ "Ай Ті Діалог" та привласненні бюджетних коштів на 34 млн грн.

Про це повідомляє регіональне видання "Kharkiv Today" з посиланням на повідомлення поліції.

Відомо, що комунальники працювали над впровадженням масштабної електронної системи зберігання інформації про пацієнтів, зокрема історій хвороби.

Однак, керівник комунального підприємства Антон Солопихін разом зі своїм підрядником - директором компанії "Ай Ті Діалог" Олексієм Росликом і його компаньйоном Дмитром Свиридовим начебто розробили схему обходу тендерного законодавства.

У Харківській області комунальників підозрюють в розкраданні 34 млн грн

Зокрема, вони з'єднали чотири різних тендера в один, щоб відсікти окремих постачальників та інші структури, і встановити суму тендера, яка значно перевищує дійсну.

Всі тендерні вимоги були прописані під структуру ТОВ "Ай Ті Діалог", яка дивним чином змогла зібрати всі частини закупівлі у себе.

"Встановлено, що Управлінням внутрішнього аудиту та правової перевірки Харківської обласної державної адміністрації у 2020 році проведено внутрішній аудит Комунального підприємства Харківської обласної ради "Харківські обласні комунікаційні системи" за період з 01.01.2019 року по 01.06.2020, за результатами якого складено негативний аудиторський звіт", - йдеться у повідомлені.

Наразі правоохоронці встановлюють точну суму збитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко на передачі хабаря. Вона чинила тиск на одного з суддів з вимогою винести необхідне їй судове рішення по справі щодо земельного питання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Харківтендеркоммунальные платежи
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся