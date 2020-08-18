В Харьковской области на карантин закрыли психоневрологический интернат

В селе Малыжино Харьковской области на карантин закрыли психоневрологический интернат. В учреждении выявили пять случаев заболевания коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента соцзащиты населения Харьковской обладминистрации Юрий Шпарага.

"Подопечные находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната. Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами, в том числе и лекарствами", - написал Шпарага.

По его словам, сейчас интернат находится на карантине и закрыт для посторонних лиц.

Отметим, ранее в Харькове усилили карантинные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди жителей и определением города в "желтую зону".

Напомним, ранее в Киеве на карантин закрыли пекарню за вспышки коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что во Львове гости начали болеть коронавирусом после свадьбы: на свадьбе было 130 человек, но 50 гостей отказались приходить.