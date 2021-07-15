ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Харьковской области испортились почти 10 тысяч доз COVID-вакцин

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 00:44
В Харьковской области испортились почти 10 тысяч доз COVID-вакцин Фото: испортилось 9360 доз вакцин от коронавируса (Ivan Romano / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В Харьковской области при получении вакцин Comirnaty/Pfizer на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах. Испортилось 9360 доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Харьковской ОГА.

Отмечается, что 30 июня 2021 года ГП "Укрмедпостач" поставили в КП "Харьковский областной аптечный склад" 21 тысяч 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).

"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, вакцинация в Украине от коронавируса наращивает темпы. На сегодня украинцы уже получили 3,4 млн доз вакцины разных производителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация Вакцина от коронавируса
NEWS
Будет первым вопросом. Отставку Авакова внесли в повестку дня Рады
Будет первым вопросом. Отставку Авакова внесли в повестку дня Рады
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти