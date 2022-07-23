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В Харьковской области готовят четыре маршрута для эвакуации: что известно

Фото: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов (2day.kh.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Харьковская ОВА работает над организацией 4 маршрутов для эвакуации населения с оккупированных территорий региона, часть которых остается захваченными с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы региона Олега Синегубова во время брифинга.

"Мы постоянно запрашиваем через Офис президента, через профильное министерство реинтеграции по поводу возможных эвакуационных и гуманитарных коридоров. Сейчас мы запросили четыре маршрута снова, - сказал он. - Предварительно, очень предварительно, есть перспективы в этом направлении (скажу так, очень осторожно), и мы ждем. Как только будет возможность эвакуироваться, мы это сделаем".

По его словам, сейчас еженедельно проходит эвакуация в одном из направлений.

"У нас, например, на этой неделе вышли около тысячи человек. Из них почти 300 - это дети. Это крайне важно, потому что находиться на временно оккупированных территориях крайне трудно. И мы можем говорить о Купянском и Волчанском направлении, где, в том числе на оккупированной территории относительная тишина, а есть такие оккупированные территории, где ведутся постоянные боевые действия и делать массовую эвакуацию там невозможно, враг сразу наносит удары по скоплению людей", - рассказал Синегубов.

Напомним, сегодня около 6:30 российские войска обстреляли Основянский район Харькова.

Снаряд попал в двухэтажный жилой дом, что привело к его разрушению. Хозяин получил ранение. В результате взрывной волны повреждены соседние жилые дома, обстрелян университет им. Бекетова.

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Харьков