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В Харьковской области эвакуируют часть населенного пункта из-за угрозы подрыва дамбы

Автор: Наталья Юрченко

Часть жителей поселка Печенеги Харьковской области эвакуируют из-за возможных взрывов. Отмечается, что вражеские войска планируют подорвать дамбу водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Печенежского поселкового совета.

"Близятся взрывы! Есть угроза подрыва дамбы Печенежского водохранилища. Всем, кто находится в домах и на улицах, прилегающих к Северскому Донцу, срочно эвакуироваться на гору, к улице Зинченко", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украины сообщало, что городские власти Умани эвакуировали часть города из-за обстрелов.

Напомним, также российские оккупационные войска обстреляли военные склады в Кривом Роге Днепропетровской области. Жителей микрорайона "Макулан" эвакуируют из-за угроз взрыва боеприпасов.

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ХарьковВторжение России в Украину