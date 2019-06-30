В Харьковской области на ВНО зарегистрировалось более 20 тыс. абитуриентов

Фото: Юлия Светличная (пресс-служба)

Самые высокие оценки получили абитуриенты Харьковской области

В Харьковской области на ВНО в этом году зарегистрировалось 21 228 абитуриентов, 23 получили 25 оценок в 200 баллов. Об этом сообщила директор Департамента науки и образования ХОГА Лариса Карпова, подводя итоги проведения оценки знаний в 2019 году, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Она отметила, что каждому зарегистрированному на ВНО-2019 были созданы условия для объективного и беспристрастного оценивания его знаний.

"И сейчас, когда все завершилось, можем сказать, что мы почти на 100% выполнили все то, что планировали", – отметила Лариса Карпова.

Полный анализ оценки традиционно будет подготовлен в конце августа - начале сентября. Но уже есть данные о самых высоких оценках, которые получили абитуриенты Харьковской области.

"Количество 200-балльных оценок по Харьковской области составляет 25. Оценок 25, но детей, показали такой результат – 23, потому что в Харьковской области есть уникальный выпускник школы №8 Московского района города Харьков, который получил 200 баллов сразу по трем предметам . Все остальные получили 200 баллов по 1 предмету", – сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

28 июня председатель ХОГА Юлия Светличная вручила аттестаты выпускникам школ в городе Дергачи.

"Если вы считаете, что завтра вы уже не будете учиться, вы ошибаетесь, ведь мы учимся всю жизнь. Поэтому никогда не забывайте, чему учили вас учителя и чему учат вас родители. Уважаемые выпускники! Желаю вам вдохновения, здоровья, уверенности в себе. Знайте: вы обязательно добьетесь того, чего хотите. Будьте всегда людьми, будьте открыты для мира, добивайтесь невероятных вершин", - обратилась к выпускникам Светличная.